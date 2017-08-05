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11 крутых мультфильмов, под завязку напичканных сюрпризами

5 августа 2017, 15:43

Оказывается, не все секреты еще раскрыты.

Любимые мультфильмы всегда поднимают настроение. И вдвойне радостно смотреть с их со своими детьми. Мы делимся эмоциями, подмечаем забавные моменты. Но, оказывается, не все секреты еще раскрыты.

ВАЛЛ-И



Аниматоры обожают добавлять пасхалки в современные мультфильмы. Все ли заметили, что, улетая с планеты, ВАЛЛ-И цепляется за первый искусственный спутник Земли, запущенный в СССР.

Ледниковый период



Многие рисунки, которые герои обнаруживают в пещере во время путешествия, на самом деле точная копия наскальной живописи, созданной около 15 тыс. лет назад.

Красавица и чудовище



Во время совета Люмьера, Когсворта и миссис Поттс в зале можно увидеть известную картину «Девушка с жемчужной сережкой».

Мадагаскар-2



Вторая часть мультфильма пестрит элементами со скрытым посланием. Так, когда Алекс приветствует обитателей Африки, можно заметить на его лапе пятно в виде континента и даже виден Мадагаскар.

Тайная жизнь домашних животных



Авторы любят проводить забавные параллели. Когда пес Попс признается в любви кошке Хлое, мы узнаем знаменитый диалог из фильма «В джазе только девушки», который заканчивается фразой «У каждого свои недостатки».

Моана



На плетеном коврике в хижине, где малышам поведали народные легенды, изображен Маршмеллоу (Зефирка) — суровый снеговик-страж, созданный Эльзой.



Знаменитый крюк Мауи мы уже видели ранее в качестве талисмана у Дэвида в мультфильме «Лило и Стич».

Аладдин



Образ главного героя сначала рисовали с актера Майкла Дж. Фокса («Назад в будущее»). Но продюсерам показалось, что Аладдин получился чересчур похожим на мальчишку, и они выбрали Тома Круза.

Зверополис



Просмотр мультфильма превращается в настоящую игру. Отсылок тут множество. Так, на катке вы можете увидеть папу-слона с дочурками, наряженными как Эльза и Анна из «Холодного сердца».



Когда Джуди приходит с Ником в нудистский клуб, там на полке можно заметить знаменитую лампу Аладдина.



В тайной лаборатории на информационной доске среди прочих фото можно заметить пародию на бродивший в свое время по сети мем на «грустного Киану».

Гадкий я



Скрытое послание можно заметить на футболке Марго. На ней изображен Лоракс, мультфильм про которого выйдет только через 2 года.

Головоломка



Когда малышка Райли играет в комнате, на столике можно увидеть журнал, на обложке которого Колетт из «Рататуя».



Наблюдательные зрители могли заметить, что на картах, из которых Райли строит карточный домик, изображены ее мама (дама), папа (король) и сама Райли.

Источник: AdMe.ru

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