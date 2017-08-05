11 крутых мультфильмов, под завязку напичканных сюрпризами

Любимые мультфильмы всегда поднимают настроение. И вдвойне радостно смотреть с их со своими детьми. Мы делимся эмоциями, подмечаем забавные моменты. Но, оказывается, не все секреты еще раскрыты.

ВАЛЛ-И













Аниматоры обожают добавлять пасхалки в современные мультфильмы. Все ли заметили, что, улетая с планеты, ВАЛЛ-И цепляется за первый искусственный спутник Земли, запущенный в СССР.





Ледниковый период













Многие рисунки, которые герои обнаруживают в пещере во время путешествия, на самом деле точная копия наскальной живописи, созданной около 15 тыс. лет назад.





Красавица и чудовище













Во время совета Люмьера, Когсворта и миссис Поттс в зале можно увидеть известную картину «Девушка с жемчужной сережкой».





Мадагаскар-2













Вторая часть мультфильма пестрит элементами со скрытым посланием. Так, когда Алекс приветствует обитателей Африки, можно заметить на его лапе пятно в виде континента и даже виден Мадагаскар.





Тайная жизнь домашних животных













Авторы любят проводить забавные параллели. Когда пес Попс признается в любви кошке Хлое, мы узнаем знаменитый диалог из фильма «В джазе только девушки», который заканчивается фразой «У каждого свои недостатки».





Моана













На плетеном коврике в хижине, где малышам поведали народные легенды, изображен Маршмеллоу (Зефирка) — суровый снеговик-страж, созданный Эльзой.













Знаменитый крюк Мауи мы уже видели ранее в качестве талисмана у Дэвида в мультфильме «Лило и Стич».





Аладдин













Образ главного героя сначала рисовали с актера Майкла Дж. Фокса («Назад в будущее»). Но продюсерам показалось, что Аладдин получился чересчур похожим на мальчишку, и они выбрали Тома Круза.





Зверополис













Просмотр мультфильма превращается в настоящую игру. Отсылок тут множество. Так, на катке вы можете увидеть папу-слона с дочурками, наряженными как Эльза и Анна из «Холодного сердца».













Когда Джуди приходит с Ником в нудистский клуб, там на полке можно заметить знаменитую лампу Аладдина.













В тайной лаборатории на информационной доске среди прочих фото можно заметить пародию на бродивший в свое время по сети мем на «грустного Киану».





Гадкий я













Скрытое послание можно заметить на футболке Марго. На ней изображен Лоракс, мультфильм про которого выйдет только через 2 года.





Головоломка













Когда малышка Райли играет в комнате, на столике можно увидеть журнал, на обложке которого Колетт из «Рататуя».













Наблюдательные зрители могли заметить, что на картах, из которых Райли строит карточный домик, изображены ее мама (дама), папа (король) и сама Райли.



