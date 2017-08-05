Казахстан обыграл Германию на EXPO-2017 Football Cup

Сборная Казахстана по футболу, состоящая из звезд прошлых лет, обыграла Германию на EXPO-2017 Football Cup, сообщает сообщает Vesti.kz





Встреча, открывшая турнир, прошла на "Астана Арене" и закончилась победой хозяев со счетом 8:6.





Матч состоял из двух таймов по 20 минут, стартовые составы состояли из шести человек.





За Казахстан забивали Мурат Тлешев (хет-трик), Кайрат Аубакиров, Андрей Финонченко, Андрей Богомолов и Алексей Клишин.





Состав команды Казахстана: Кайрат Аубакиров, Максим Самченко, Рафаэль Уразбахтин, Игорь Авдеев, Алексей Клишин, Андрей Богомолов, Сергей Жуненко, Руслан Гумар, Даниил Рихард, Мурат Тлешев, Андрей Финонченко, Асхат Кадыркулов, Андрей Карпович.





Состав команды Германии: Беньямин Лаут, Дирк Шустер, Гвидо Ульрих Бухвальд, Дернер Ханс-Юрген, Хольгер Фах, Манфред Кальц, Маттиас Хергет, Дитер Бурденски, Крисчен Ран, Марко Райх, Михаэль Шульц, Рихард Гольц, Томас Брдарич.





Напомним, в турнире, который проходит 5 и 6 августа, принимают участие сборные России, Италии, Португалии, Германии, Казахстана и команда Звезд. Среди игроков в составах команд выделяются такие звезды, как Эрнан Креспо, Гаиска Мендьета, Александр Шовковский, Жан-Пьер Папен, Жереми Нжитап, Манише, Яри Литманен, Валерий Карпин, Сергей Кирьяков, Марат Измайлов, Роман Широков, Венсан Канделла, Дино Баджо и Алдаир.





Стоит отметить, что шесть команд поделены на две группы. В группу А попали Германия, Казахстан и сборная Звезд, а в группе В будут выступать Италия, Португалия и Россия. Билеты на турнир можно приобрести на сайте EXPO. Один билет дает право на посещение всех матчей на протяжении двух дней турнира. Также у этого билета есть дополнительная опция - с ним также можно посетить EXPO в любой день после 18:00. Стоимость билета - 2000 тенге.



