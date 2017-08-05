В Алматы Lada протаранила забор
5 августа 2017, 16:15
В результате ДТП пострадал водитель Lada, его госпитализировали с подозрением на перелом.
В мкр. Первомайском в Алматы на пересечении улиц Постышева и Сиреневой произошло ДТП, передает Zakon.kz.
Грузовик Howo ехал вверх по улице Постышева. Двигавшаяся впереди машина притормозила, чтобы повернуть, но шофер большегруза не ожидал такого маневра, резко затормозил и вырулил влево, при этом выехав на полосу встречного движения. Грузовик буквально наехал на Lada, которая двигалась по встречной полосе.
Lada отбросило в забор. От удара ограждение потрескалось и накренилось.
В результате ДТП пострадал водитель Lada, его госпитализировали с подозрением на перелом.
Стоит отметить, что на этом пересечении часто происходят аварии. В июне здесь же Mitsubishi протаранил забор.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871733-ccc5a81f7cd1118bf634cd373f004355
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...