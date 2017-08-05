В Алматы Lada протаранила забор

В результате ДТП пострадал водитель Lada, его госпитализировали с подозрением на перелом.

В мкр. Первомайском в Алматы на пересечении улиц Постышева и Сиреневой произошло ДТП, передает Zakon.kz.





Грузовик Howo ехал вверх по улице Постышева. Двигавшаяся впереди машина притормозила, чтобы повернуть, но шофер большегруза не ожидал такого маневра, резко затормозил и вырулил влево, при этом выехав на полосу встречного движения. Грузовик буквально наехал на Lada, которая двигалась по встречной полосе.





Lada отбросило в забор. От удара ограждение потрескалось и накренилось.





В результате ДТП пострадал водитель Lada, его госпитализировали с подозрением на перелом.





Стоит отметить, что на этом пересечении часто происходят аварии. В июне здесь же Mitsubishi протаранил забор.



