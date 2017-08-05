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«Красный» уровень опасности объявили в десяти странах Европы из-за жары

5 августа 2017, 16:36

Температура поднялась до 50 градусов.

В десяти странах Европы из-за аномально высокой температуры объявлен «красный» уровень опасности.

Жара установилась на территориях Венгрии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Италии, Черногории, Хорватии, Сербии, Румынии, Польши и Словении. Там воздух прогрелся до 50 градусов.

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Испании, Франции, Австрии, Германии, Македонии, Греции и Болгарии, где столбик термометра поднялся до 40 градусов.

Источник: Lenta.ru.

Фото: euronews.com.

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