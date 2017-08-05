Казахстан пропустил семь мячей от сборной звезд мира на EXPO-2017 Football Cup

Сборная Казахстана по футболу, состоящая из звезд прошлых лет, потерпела поражение от сборной звезд мира на EXPO-2017 Football Cup, сообщает сообщает Vesti.kz





Встреча, прошедшая на "Астана Арене", закончилась со счетом 7:4 в пользу сборной мира.





Таким образом, Казахстан потерпел первое поражение на турнире.





В матче открытия казахстанские футболисты обыграли команду Германии со счетом 8:6.





Напомним, на EXPO-2017 Football Cup шесть команд были поделены на две группы. В группу А попали Германия, Казахстан и сборная Звезд, а в группе В будут выступать Италия, Португалия и Россия.





Состав сборной звезд мира: Христо Стоичков (Болгария), Азамат Абдураимов (Узбекистан), Александр Шовковский (Украина), Винсан Кандела (Франция), Яри Литманен (Финляндия), Алдаир (Бразилия), Гаиска Мендьета (Испания), Жереми Нжитап (Камерун), Мухсин Мухамадиев (Таджикистан), Жан Пьер Папен (Франция), Эрнан Креспо (Аргентина).





Состав сборной Казахстана: Кайрат Аубакиров, Максим Самченко, Рафаэль Уразбахтин, Игорь Авдеев, Алексей Клишин, Андрей Богомолов, Сергей Жуненко, Руслан Гумар, Даниил Рихард, Мурат Телешев, Андрей Финонченко, Асхат Кадыркулов, Андрей Карпович.



