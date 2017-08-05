У берегов Австралии разбился конвертоплан американских ВС

В поисково-спасательной операции задействованы небольшие катера и самолеты.

Конвертоплан морской пехоты США MV-22 Osprey в субботу потерпел крушение у восточного берега Австралии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на военных, передает Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на военных, передает РИА Новости





На данный момент неизвестно, сколько человек было на борту воздушного судна.





В поисково-спасательной операции задействованы небольшие катера и самолеты.





По сравнению с обычными грузовыми вертолетами конвертоплан способен развивать в два раза большую скорость, а его грузоподъемность в три раза превышает возможности обычных вертолетов.



