У берегов Австралии разбился конвертоплан американских ВС
5 августа 2017, 18:33
В поисково-спасательной операции задействованы небольшие катера и самолеты.
Конвертоплан морской пехоты США MV-22 Osprey в субботу потерпел крушение у восточного берега Австралии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на военных, передает РИА Новости.
На данный момент неизвестно, сколько человек было на борту воздушного судна.
В поисково-спасательной операции задействованы небольшие катера и самолеты.
По сравнению с обычными грузовыми вертолетами конвертоплан способен развивать в два раза большую скорость, а его грузоподъемность в три раза превышает возможности обычных вертолетов.
Фото: AP Photo / Elaine Thompson.
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