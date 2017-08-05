Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

У берегов Австралии разбился конвертоплан американских ВС

5 августа 2017, 18:33

В поисково-спасательной операции задействованы небольшие катера и самолеты.

Конвертоплан морской пехоты США MV-22 Osprey в субботу потерпел крушение у восточного берега Австралии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на военных, передает РИА Новости.

На данный момент неизвестно, сколько человек было на борту воздушного судна.

В поисково-спасательной операции задействованы небольшие катера и самолеты.

По сравнению с обычными грузовыми вертолетами конвертоплан способен развивать в два раза большую скорость, а его грузоподъемность в три раза превышает возможности обычных вертолетов.

Фото: AP Photo / Elaine Thompson.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...