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Пассажиры из Алматы вылетели в Хайнань с 17-часовой задержкой

5 августа 2017, 19:09

Самолет должен был отправиться на остров в ночь с 4 на 5 августа в 00.25.

Самолет казахстанской авиакомпании SCAT вылетел из Алматы в городской округ на юге острова Хайнань с опозданием почти на 17 часов.

Авиарейс сообщением Алматы — Санья должен был отправиться в пункт назначения в 00.25 в ночь с пятницы на субботу.

Пассажир Максим Гринкевич около 16.00 проинформировал о том, что началась посадка на борт воздушного суда. Через некоторое время мужчина заявил, что до сих пор находится в Алматы.

"Многие думают, что я улетел в Китай. Они ошибаются. Я сижу уже 30 минут в душном самолете", — написал Максим Гринкевич

"Самолет вылетел в 16.45", — сообщили в аэропорту Алматы.

Представитель компании Владмир Ким ранее сообщал, что причиной задержки рейса стало проведение технического осмотра. Он исключил возможность неисправности борта. Он отметил, что пассажиры обязаны отправить претензионное письмо туроператорам, через которых были куплены билеты.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: CC0 / gustavmelin0.

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