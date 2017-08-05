Головкин объяснил разницу между битвой с "Канело" и комедийным шоу Мейвезера с МакГрегором
5 августа 2017, 19:25
Оба события пройдут на одной арене с разницей в три недели.
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) объяснил, почему не придает большого значения бою между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором МакГрегором в преддверии своего поединка с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), сообщает Vesti.kz.
"Между нашими боями большая разница. Если вы хотите увидеть комедийное шоу или бизнес-шоу, то пожалуйста, смотрите Мейвезера с МакГрегором. Но все понимают, что мой поединок с "Канело" - это реальная битва, боксерский бой. Это об уважении к спорту.
У нас не шоу, а настоящая борьба. В этом и есть разница. Думаю, люди знают, что 16 сентября - более важная дата", - цитирует Головкина CBS Sports.
Напомним, бой Мейвезера с МакГрегром пройдет по правилам бокса 26 августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Эта же арена 16 сентября примет поединок между Головкиным и Альваресом. Оба события будут показаны по системе платных трансляций.
Фото: HBO.com.
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