14-килограммовый кот наконец-то нашёл хозяев и похудел
5 августа 2017, 20:15
Множество людей выразили желание приютить кота у себя. Предложения поступали в приют со всей Англии.
Кот по имени Мистер Красавчик уже обрёл большую популярность у себя на родине в Англии. За судьбой 14-килограммового кота следили все местные СМИ, и вот пушистый здоровяк наконец-то обрёл хозяев, пишет Life.
Когда Мистера Красавчика привезли в приют для бездомных животных округа Чатем, он здорово удивил ветеринаров своими размерами. Чтобы утолить своё любопытство, они поставили кота на весы и узнали, что он весит целых 14 килограммов. Волонтёры предоставили ему полку и выложили его фото на Facebook, чтобы узнать, были ли у жирдяя хозяева. Но никто не отзывался.
Однако множество других людей выразили желание приютить кота у себя — уж больно он был милым и грустным. Предложения поступали в приют со всей Англии, и вот наконец волонтёры определили новых хозяев для Мистера Красавчика. Новые владельцы решительно настроены привести кота в форму — в приюте он уже скинул три килограмма, — чтобы он вёл активную и полноценную жизнь.
"Я хочу помочь ему обрести счастье. Он заслуживает того, чтобы быть здоровым", - рассказала новая хозяйка Анжела.
Фото: Facebook / Chatham County Animal Shelter.
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