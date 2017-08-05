Аким ВКО вместе с велогонщиками оценил трассу

На территории Восточного Казахстана велогонка проводится уже в 17 раз.

Традиционная многодневная велосипедная гонка «Школьник Казахстана-2017» с участием команд регионов Казахстана и Республики Узбекистан стартовала в Восточном Казахстане, сообщает Инфоцентр ВКО.





Гонка пройдет с 5 по 13 августа 2017 года, организаторами выступили Национальный Научно-Практический Центр Физической Культуры МОН РК, РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта», акимат ВКО.





Глава региона вместе со спортсменами лично оценил трассу, проехав на велосипеде по одному из маршрутов соревнований, протяженностью 25 км.





– Многодневное соревнование «Школьник Казахстана-2017» важное и интересное событие. Такие мероприятия помогают молодому поколению быть сильными и здоровыми. Надо сказать, я тоже неоднократно участвовал в этих соревнованиях и сейчас с удовольствием вместе с ребятами проехал. Очень рад, что здесь участвует и команда из Узбекистана. В свою очередь, хочу пожелать всем велосипедистам успехов, – отметил аким ВКО Даниал Ахметов.





Старт гонке был дан в 1970 году. Инициатором школьных соревнований был Антышев Александр Леонидович, заслуженный тренер и учитель Республики Казахстан. В 1999 году велогонка, которая проводилась в г.Алматы, оказалась на пороге закрытия и тогда Антышев обратился к заместителю Премьер-Министра Республики Казахстан, президенту федерации велоспорта Даниалу Ахметову с просьбой возродить велогонку «Школьник Казахстана» и предложил несколько областей. Выбрали Восточный Казахстан, так как именно здесь трассы имеют равнинные и горные участки, а рельефы схожи с престижнейшими в мире многодневками Вуэльта Испании, Тур де Франс, Джиро д’Италия. Школу своих первых победных стартов «Школьника Казахстана» прошли Олимпийский чемпион Александр Винокуров, чемпион мира на треке Алексей Лялько.





Добавим, что на территории Восточного Казахстана велогонка проводится уже в 17 раз. За всю историю соревнования в ней приняло участие более 6700 спортсменов.



