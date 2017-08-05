Кайрат Ахметов решением судей проиграл титул чемпиона ONE FC
5 августа 2017, 21:26
Бой, рассчитанный на пять раундов, завершился победой Мораеша единогласным решением судей.
Казахстанский боец Кайрат Ахметов (23-0) провел бой с бразильцем Адриано Мораешем (15-2) на турнире по смешанным единоборствам «ONE: Kings and Conquerors» в Макао.
Ахметов защищал титул чемпиона ONE Fighting Championship в наилегчайшем весе, у бразильца же был «временный» пояс в этом же дивизионе.
Бой, рассчитанный на пять раундов, завершился победой Мораеша единогласным решением судей.
Таким образом, Ахметов лишился своего пояса и потерпел первое поражение в карьере: теперь «рекорд» казахстанца — 23-1. Мораеш одержал 16-ю победу.
Источник: Sports.kz.
Фото: Sports.kz.
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