Кайрат Ахметов решением судей проиграл титул чемпиона ONE FC

Бой, рассчитанный на пять раундов, завершился победой Мораеша единогласным решением судей.

Казахстанский боец Кайрат Ахметов (23-0) провел бой с бразильцем Адриано Мораешем (15-2) на турнире по смешанным единоборствам «ONE: Kings and Conquerors» в Макао.





Ахметов защищал титул чемпиона ONE Fighting Championship в наилегчайшем весе, у бразильца же был «временный» пояс в этом же дивизионе.





Бой, рассчитанный на пять раундов, завершился победой Мораеша единогласным решением судей.





Таким образом, Ахметов лишился своего пояса и потерпел первое поражение в карьере: теперь «рекорд» казахстанца — 23-1. Мораеш одержал 16-ю победу.







