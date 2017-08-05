Отца с сыном госпитализировали в результате ДТП в Алматы

В Алматы в результате ДТП пострадали отец с сыном. Ребенку около 13-14 лет, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Инцидент произошел по ул. Алтын Орда. Дорога проходит вдоль рынка Барлык. По словам очевидцев, с этого рынка выехал внедорожник Toyota Prada. Он повернул налево и уже начинал движение в южном направлении. В этот момент по улице на высокой скорости ехал Lexus. По всей вероятности, водитель иномарки не заметил выехавшую Toyota. Он начал тормозить, но столкновения избежать не удалось. Lexus зацепил Toyota, после чего авто вылетело на обочину, где в этот момент шли отец с сыном. Lexus сбил их и снес опору газовой трубы. Труба упала на дорогу.





По словам сотрудником дорожной полиции, произошла утечка газа. Однако характерного запаха на месте обнаружено не было. По всей вероятности, поток успели перекрыть.





Отца с сыном госпитализировали.



