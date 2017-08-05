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В Миннеаполисе возле мечети прогремел взрыв

5 августа 2017, 21:59

Неизвестный бросил бомбу в окно мусульманского центра, после чего скрылся на грузовике.

Американская полиция проводит расследование взрыва около мечети в пригороде города Миннеаполис, данных о пострадавших не поступало, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

Инцидент произошел в субботу в городе Блумингтон, который находится в 16 километрах к югу от центра Миннеаполиса. В расследовании участвуют представители ФБР и управления по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (ATF).

Причины происшествия пока не установлены. Обстоятельства инцидента уточняются.

По данным местных СМИ, взрыв произошел около 5 утра по местному времени (16.00 аст). Как передает телеканал CBS Minnesota со ссылкой на очевидцев, неизвестный бросил бомбу в окно мусульманского центра, после чего скрылся на грузовике. В здании возник пожар и задымление.

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова.

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