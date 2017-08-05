Казахстанские ветераны на футбольном кубке ЭКСПО оспорят "бронзу"

Сборная Казахстана по футболу, составленная из закончивших свои выступления игроков, проиграла сборной мира свой заключительный матч группового этапа Кубка ЭКСПО и со второго места вышла в игру за третье место.





В субботу в Астане стартовал аналог футбольного "Кубка легенд" – "Кубок ЭКСПО", ветеранский турнир с участием сборных команд Казахстана, России, Португалии, Италии и Германии, а также сборной мира, состоящих из футбольных звезд прошлых лет.





Ветераны играли в "гибрид" – обычным футбольным, а не футзальным, мячом, но на уменьшенной площадке, в формате пять на пять (по пять полевых игроков и по одному вратарю с каждой стороны).





Шесть команд были разбиты на две группы по три команды: в финал выходили победители групп, команды, занявшие на групповой стадии вторые места, в воскресенье перед финалом встретятся между собой в матче за третье место. Еще раньше в утешительной игре за пятое место сразятся команды, ставшие в группах третьими.





Сборная Казахстана в стартовой игре обыграла сборную Германии со счетом 8:6, однако противостоять сборной мира не смогла – на дубль аргентинца Эрнара Креспо и голы болгарина Христо Стоичкова, француза Жана-Пьера Папена, бразильца Алдаира, финна Яри Литманена и узбека Азамата Абдураимова казахстанцы ответили четырьмя точными выстрелами, уступив со счетом 4:7.





Затем сборная мира обыграла немцев со счетом 7:6 – и вышла в финал, где ей 6 августа будет противостоять сборная России, которая в другой группе обыграла сборные Португалии (6:5) и Италии (9:3). Казахстану в матче за третье место будут противостоять португальцы, разгромившие итальянцев со счетом 12:1.







