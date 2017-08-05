Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В результате ударов коалиции США по Ракке погибли 43 мирных жителя

5 августа 2017, 22:39

Какие именно районы города подверглись в субботу авианалетам, не уточняется.

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли несколько авиаударов по жилым кварталам города Ракка на севере Сирии, 43 мирных жителя погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

Какие именно районы города подверглись в субботу авианалетам, агентство не уточняет.

По данным сирийских официальных СМИ, в четверг ВВС международной коалиции нанесли 44 авиаудара по городу Ракка, в результате чего были разрушены жилые дома в районах Джамее Имам Ан-Нури, Ас-Сукне и в квартале аль-Баду, что также привело к гибели и ранениям мирных жителей.

Россия неоднократно подчеркивала, что действия в Сирии США и международной коалиции не легитимны, так как проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском.

Фото: AFP 2017 / Bulent Kilic.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...