В результате ударов коалиции США по Ракке погибли 43 мирных жителя
5 августа 2017, 22:39
Какие именно районы города подверглись в субботу авианалетам, не уточняется.
Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли несколько авиаударов по жилым кварталам города Ракка на севере Сирии, 43 мирных жителя погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.
Какие именно районы города подверглись в субботу авианалетам, агентство не уточняет.
По данным сирийских официальных СМИ, в четверг ВВС международной коалиции нанесли 44 авиаудара по городу Ракка, в результате чего были разрушены жилые дома в районах Джамее Имам Ан-Нури, Ас-Сукне и в квартале аль-Баду, что также привело к гибели и ранениям мирных жителей.
Россия неоднократно подчеркивала, что действия в Сирии США и международной коалиции не легитимны, так как проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском.
Фото: AFP 2017 / Bulent Kilic.
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