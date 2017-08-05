Верховный суд Венесуэлы подтвердил отставку генпрокурора

Суд также подтвердил решение о заморозке активов экс-чиновницы и запрете ей покидать страну.

Верховный суд Венесуэлы подтвердил решение национального учредительного собрания о снятии с поста генпрокурора Луисы Ортеги Диас. Об этом сообщает портал Nacional, передает Об этом сообщает портал Nacional, передает РИА Новости





Учредительное собрание, проводящее свою первую сессию в субботу, сняло Ортегу Диас, известную своим несогласием с действиями исполнительных властей, и назначило на этот пост бывшего защитника народа Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба.





От имени Верховного суда на имя президента учредительного собрания Делси Родригес направлено письмо, в котором она уведомляется о лишении Ортеги Диас права занимать какие-либо государственные должности на период проведения следствия в отношении нее. Суд также подтвердил решение о заморозке активов экс-чиновницы и запрете ей покидать страну, отмечает Nacional.





На увольнение генпрокурора уже отреагировал один из лидеров венесуэльской оппозиции губернатор штата Миранда Энрике Каприлес. "Николас Мадуро и его камарилья продолжают изолировать нашу Венесуэлу из-за своих болезненных властных амбиций и сумасшествия учредительного мошенничества", – написал Каприлес в микроблоге в Twitter.



