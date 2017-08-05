Танцы, сиги и выпивка: как британки отметили День леди на ипподроме

Представительницы прекрасного пола облачиться в женственные элегантные наряды. Правда, как должна вести себя настоящая леди, они забыли.

В Великобритании ежегодно проходит фестиваль скорости, на котором традиционно устраивают День леди. На мероприятии собирается несколько десятков тысяч женщин, блистающих в коктейльных платьях и дизайнерских шляпках, передает передает Life





Только с погодой в этот раз не очень повезло, но это не помешало представительницам прекрасного пола облачиться в женственные элегантные наряды. Правда, как должна вести себя настоящая леди, они забыли.



