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Танцы, сиги и выпивка: как британки отметили День леди на ипподроме

5 августа 2017, 23:38

Представительницы прекрасного пола облачиться в женственные элегантные наряды. Правда, как должна вести себя настоящая леди, они забыли.

В Великобритании ежегодно проходит фестиваль скорости, на котором традиционно устраивают День леди. На мероприятии собирается несколько десятков тысяч женщин, блистающих в коктейльных платьях и дизайнерских шляпках, передает Life.

Только с погодой в этот раз не очень повезло, но это не помешало представительницам прекрасного пола облачиться в женственные элегантные наряды. Правда, как должна вести себя настоящая леди, они забыли.











Фото: imgur.

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