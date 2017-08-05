Танцы, сиги и выпивка: как британки отметили День леди на ипподроме
5 августа 2017, 23:38
Представительницы прекрасного пола облачиться в женственные элегантные наряды. Правда, как должна вести себя настоящая леди, они забыли.
В Великобритании ежегодно проходит фестиваль скорости, на котором традиционно устраивают День леди. На мероприятии собирается несколько десятков тысяч женщин, блистающих в коктейльных платьях и дизайнерских шляпках, передает Life.
Только с погодой в этот раз не очень повезло, но это не помешало представительницам прекрасного пола облачиться в женственные элегантные наряды. Правда, как должна вести себя настоящая леди, они забыли.
Фото: imgur.
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