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В Сети появилось видео полета Порошенко на истребителе МиГ-29

6 августа 2017, 00:02

Порошенко прилетел на военный аэродром под Винницей на истребителе МиГ-29, чтобы поздравить военных летчиков с профессиональным праздником.

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко обнародовала видео полета главы государства на истребителе ​МиГ-29. Видеозапись полета появилась на Youtube-канале администрации украинского президента, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что Порошенко прилетел на военный аэродром под Винницей на истребителе МиГ-29, чтобы поздравить военных летчиков с профессиональным праздником.

В сообщении пресс-службы украинского президента сообщается, что Порошенко занял место второго пилота. "По прибытии президент поздравил личный состав военных летчиков с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины, вручил высокие государственные награды боевым летчикам и передал боевые знамена органам военного управления Воздушных сил ВСУ", — говорится в сообщении.


Фото: кадр из видео.

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