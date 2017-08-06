В Сети появилось видео полета Порошенко на истребителе МиГ-29

Порошенко прилетел на военный аэродром под Винницей на истребителе МиГ-29, чтобы поздравить военных летчиков с профессиональным праздником.

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко обнародовала видео полета главы государства на истребителе ​МиГ-29. Видеозапись полета появилась на Youtube-канале администрации украинского президента, сообщает Видеозапись полета появилась на Youtube-канале администрации украинского президента, сообщает РБК





Ранее сообщалось, что Порошенко прилетел на военный аэродром под Винницей на истребителе МиГ-29, чтобы поздравить военных летчиков с профессиональным праздником.





В сообщении пресс-службы украинского президента сообщается, что Порошенко занял место второго пилота. "По прибытии президент поздравил личный состав военных летчиков с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины, вручил высокие государственные награды боевым летчикам и передал боевые знамена органам военного управления Воздушных сил ВСУ", — говорится в сообщении.







