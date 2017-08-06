В Сети появилось видео полета Порошенко на истребителе МиГ-29
6 августа 2017, 00:02
Порошенко прилетел на военный аэродром под Винницей на истребителе МиГ-29, чтобы поздравить военных летчиков с профессиональным праздником.
Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко обнародовала видео полета главы государства на истребителе МиГ-29. Видеозапись полета появилась на Youtube-канале администрации украинского президента, сообщает РБК.
Ранее сообщалось, что Порошенко прилетел на военный аэродром под Винницей на истребителе МиГ-29, чтобы поздравить военных летчиков с профессиональным праздником.
В сообщении пресс-службы украинского президента сообщается, что Порошенко занял место второго пилота. "По прибытии президент поздравил личный состав военных летчиков с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины, вручил высокие государственные награды боевым летчикам и передал боевые знамена органам военного управления Воздушных сил ВСУ", — говорится в сообщении.
Фото: кадр из видео.
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