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В Азербайджане в общежитии произошел взрыв, есть жертвы

6 августа 2017, 00:27

Взрыв произошел на третьем этаже общежития.

Взрыв произошел в общежитии в Азербайджане, есть погибшие и раненые, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи, сообщили РИА Новости очевидцы произошедшего.

"На территории общежития в восьмом микрорайоне Сумгайыта произошел взрыв. В результате взрыва есть погибшие и раненые", — сообщили очевидцы.

Как уточняет бакинское агентство Trend, взрыв произошел на третьем этаже общежития.

"После взрыва вспыхнул пожар. Как сообщили в МЧС, в настоящее время идут работы по тушению огня", — уточняет агентство.

Вугар Гасанов.

Фото: РИА Новости / Кямал Али.

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