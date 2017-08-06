В Азербайджане в общежитии произошел взрыв, есть жертвы
6 августа 2017, 00:27
Взрыв произошел на третьем этаже общежития.
Взрыв произошел в общежитии в Азербайджане, есть погибшие и раненые, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи, сообщили РИА Новости очевидцы произошедшего.
"На территории общежития в восьмом микрорайоне Сумгайыта произошел взрыв. В результате взрыва есть погибшие и раненые", — сообщили очевидцы.
Как уточняет бакинское агентство Trend, взрыв произошел на третьем этаже общежития.
"После взрыва вспыхнул пожар. Как сообщили в МЧС, в настоящее время идут работы по тушению огня", — уточняет агентство.
Вугар Гасанов.
Фото: РИА Новости / Кямал Али.
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