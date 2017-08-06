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Возле здания Рейхстага задержали зигующих китайцев

6 августа 2017, 00:39

Мужчины в возрасте 36 и 49 лет позировали у Бундестага с нацистскими жестами и фотографировали друг друга на мобильные телефоны.

Полиция Берлина задержала в центре города двух китайских туристов, демонстрировавших нацистские приветствия возле здания немецкого парламента. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает Reuters.

Как отмечается, мужчины в возрасте 36 и 49 лет позировали у Бундестага с нацистскими жестами и фотографировали друг друга на мобильные телефоны.

Туристов из Поднебесной обвинили в «использовании символики запрещенных организаций». Они были отпущены после выплаты залога в 500 евро за каждого.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Norbert Aepli / Wikipedia.

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