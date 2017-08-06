Возле здания Рейхстага задержали зигующих китайцев
6 августа 2017, 00:39
Мужчины в возрасте 36 и 49 лет позировали у Бундестага с нацистскими жестами и фотографировали друг друга на мобильные телефоны.
Полиция Берлина задержала в центре города двух китайских туристов, демонстрировавших нацистские приветствия возле здания немецкого парламента. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает Reuters.
Как отмечается, мужчины в возрасте 36 и 49 лет позировали у Бундестага с нацистскими жестами и фотографировали друг друга на мобильные телефоны.
Туристов из Поднебесной обвинили в «использовании символики запрещенных организаций». Они были отпущены после выплаты залога в 500 евро за каждого.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Norbert Aepli / Wikipedia.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871760-aeb4e78390eb39a43164b7c43fab2168
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...