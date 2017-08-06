Общество мусульман объявило награду в $10 тыс. за поимку поджигателей центра в Миннесоте

Общественное Мусульмано-американское общество штата Миннесота объявило в субботу награду в размере $10 тыс. за помощь в поимке лиц, устроивших взрыв и пожар в исламском центре города Блумингтон. Как уточнило общество, причиной возгорания стало взрывное устройство, подброшенное в рабочий кабинет имама, передает передает ТАСС





"Мусульмано-американское общество осуждает нападение на центр им. Дарула Фарука, совершенное утром. Мы призываем [мусульманское] сообщество сохранять спокойствие и заботиться о своей безопасности", - подчеркнуло общественное объединение в своем Twitter.

"Мы предлагаем $10 тысяч за информацию, которая приведет к аресту и наказанию нападавшего", - добавило общество.





Его директор Асад Заман сообщил местному телеканалу WCCO-TV, что собравшиеся на молитву верующие перед взрывом видели незнакомого человека у окон кабинета имама. Неизвестный, разбив стекло, бросил внутрь небольшой предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, и скрылся. Свидетели слышали шум мотора автомобиля, на котором подозреваемый мог бежать.





Инцидент произошел в пять часов утра. В мечети на территории центра находились до 20 верующих, из которых никто не пострадал. Пламя удалось быстро погасить.



