В центральной части Мексики в тайных захоронениях нашли тела 14 человек
6 августа 2017, 01:08
Захоронение может быть связано с группой, ответственной за кражи, похищения и вымогательства в Вальпараисо.
Тела 14 человек обнаружены в тайных захоронениях в горной местности в мексиканском штате Сакатекас. Об этом сообщает портал Economista со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.
"Мы обнаружили 14 тел, которые соответствуют 11 мужчинам и трем женщинам", — заявил прокурор штата Франсиско Мурильо. Он добавил, что некоторые тела были захоронены недавно.
Как отмечает портал, тела были найдены в населенном пункте Вальпараисо. В этом районе в последние дни федеральные власти и власти штата проводили операцию с целью обнаружения и задержания преступной группы. Власти предполагают, что это захоронение может быть связано с группой, ответственной за кражи, похищения и вымогательства в Вальпараисо.
Судмедэксперты продолжат поиск других тел в районе, отмечает портал.
Фото: РИА Новости / Дмитрий Знаменский.
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