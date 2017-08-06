Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В центральной части Мексики в тайных захоронениях нашли тела 14 человек

6 августа 2017, 01:08

Захоронение может быть связано с группой, ответственной за кражи, похищения и вымогательства в Вальпараисо.

Тела 14 человек обнаружены в тайных захоронениях в горной местности в мексиканском штате Сакатекас. Об этом сообщает портал Economista со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

"Мы обнаружили 14 тел, которые соответствуют 11 мужчинам и трем женщинам", — заявил прокурор штата Франсиско Мурильо. Он добавил, что некоторые тела были захоронены недавно.

Как отмечает портал, тела были найдены в населенном пункте Вальпараисо. В этом районе в последние дни федеральные власти и власти штата проводили операцию с целью обнаружения и задержания преступной группы. Власти предполагают, что это захоронение может быть связано с группой, ответственной за кражи, похищения и вымогательства в Вальпараисо.

Судмедэксперты продолжат поиск других тел в районе, отмечает портал.

Фото: РИА Новости / Дмитрий Знаменский.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...