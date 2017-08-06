В центральной части Мексики в тайных захоронениях нашли тела 14 человек

Захоронение может быть связано с группой, ответственной за кражи, похищения и вымогательства в Вальпараисо.

Тела 14 человек обнаружены в тайных захоронениях в горной местности в мексиканском штате Сакатекас. Об этом сообщает портал Economista со ссылкой на местные власти, передает Об этом сообщает портал Economista со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости





"Мы обнаружили 14 тел, которые соответствуют 11 мужчинам и трем женщинам", — заявил прокурор штата Франсиско Мурильо. Он добавил, что некоторые тела были захоронены недавно.





Как отмечает портал, тела были найдены в населенном пункте Вальпараисо. В этом районе в последние дни федеральные власти и власти штата проводили операцию с целью обнаружения и задержания преступной группы. Власти предполагают, что это захоронение может быть связано с группой, ответственной за кражи, похищения и вымогательства в Вальпараисо.





Судмедэксперты продолжат поиск других тел в районе, отмечает портал.



