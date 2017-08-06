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Авиарейс с казахстанскими туристами из Египта отложили на несколько дней

6 августа 2017, 01:35

Не исключено, что задержки рейсов могут произойти и по другим туристическим направлениям, которые обслуживает авиакомпания.

Авиарейс Шарм-эш-Шейх - Алматы, которым 5 августа должны были вылететь 245 казахстанских туристов, перенесли на 8 августа, передает Казинформ.

"Авиакомпания Sanday Аirlines распространила уведомление о задержке авиарейса, на котором казахстанские туристы должны были 5 августа возвратиться из египетского Шарм-эш-Шейха в Алматы. Первоначально вылет рейса, который должен был отправиться из Египта в Казахстан, откладывался на 12 часов. Но позже авиакомпания уточнила, что рейс с казахстанскими туристами, отдыхавшими в Египте на Красном море, откладывается на 8 августа. По данным на это время, все туристы остаются в отелях", - сообщил руководитель туристической компании EasyTravel Нуралхан Бисенов.

Как добавил Н. Бисенов, не исключено, что задержки рейсов могут произойти и по другим туристическим направлениям, которые обслуживает авиакомпания.

Напомним, о задержке авиарейса Казинформу сообщила туристка Алма Мухамедьярова. По ее словам, всем казахстанцам, которые должны были вылететь в Алматы, сообщили, что проблема с их нахождением в отелях решена - выселять никого не будут.

А. Соколов.

Фото: inform.kz.

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