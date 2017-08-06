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Дожди, грозы и туман обещают синоптики в воскресенье

6 августа 2017, 06:00

Днем местами в Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

С прохождением фронтальных разделов на севере, северо-западе, востоке сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, на севере - ночью и утром туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

На остальной территории Казахстана - погода без осадков.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, днем в Костанайской областях ожидается ветер 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более, местами гроза, возможен град, шквал, ночью и утром в Северо-Казахстанской области – туман.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град, в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях - шквал. Днем в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с.

Днем в Карагандинской области местами - гроза. Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается сильная, местами очень сильная жара. Днем местами в Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Алматинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем 30°, ясно.

В Астане днем 30°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: volgograd.kp.ru

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