Дожди, грозы и туман обещают синоптики в воскресенье

С прохождением фронтальных разделов на севере, северо-западе, востоке сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, на севере - ночью и утром туман

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сообщает

со ссылкой на КЧС МВД РК

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На остальной территории Казахстана - погода без осадков.





В Северо-Казахстанской, Акмолинской, днем в Костанайской областях ожидается ветер 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более, местами гроза, возможен град, шквал, ночью и утром в Северо-Казахстанской области – туман.





В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град, в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях - шквал. Днем в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с.





Днем в Карагандинской области местами - гроза. Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается сильная, местами очень сильная жара. Днем местами в Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.





В Алматинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



