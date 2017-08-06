Британия готова заплатить до 40 миллиардов евро за выход из Евросоюза

Вместе с тем отмечается, что Британия выплатит эту сумму только в том случае, если ЕС согласится "обсудить финансовое урегулирование как часть договора о будущих отношениях, включая торговое соглашение".

В мае британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявлял, что Лондон может выйти из переговоров с ЕС по выходу страны из Евросоюза, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 миллиардов евро. Власти Евросоюза настаивают, что Великобритания до Brexit должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. По информации СМИ эта сумма может составить от 60 миллиардов до 100 миллиардов евро. Между тем официально "счет за выход из ЕС" Великобритании пока не предъявляли.





"Мы знаем, что их позиция — 60 миллиардов евро, но действительный итог — это 50 миллиардов. Наш (итог) ближе к 30 миллиардам, но зона оптимума — 40 миллиардов, даже если не все общество и политики пока до нее дошли", — цитирует издание одного из источников.





Второй источник подтвердил, что конечная сумма сделки по Brexit составляет "30-40 миллиардов евро". По словам третьего источника, британский премьер Тереза Мэй думает о счете "свыше 33 миллиардов евро".



