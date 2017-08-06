Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, среди прочего, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Счета Банка внешней торговли КНДР будут заморожены, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, запретят входить в порты всех государств.





Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.





По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное соблюдение ограничений позволит на миллиард долларов сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, которые сейчас составляют около трех миллиардов долларов.





Комментируя резолюцию, постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что теперь ресурс санкций против Северной Кореи исчерпан. Он подчеркнул, что решение СБ ООН должно стать частью политической стратегии, в которую Пхеньян еще предстоит вовлечь.



