Гэтлин победил Болта на его последней стометровке в карьере

Финальный забег состоялся в субботу, 5 августа. Болт преодолел дистанцию за 9,95 секунд. Первым к финишу пришел американец Джастин Гэтлин, пробежавший дистанцию за 9,92 секунд. Второе место занял Кристиан Коулмен с результатом в 9,94 секунд.

Чемпионат мира проходит в Лондоне с 4 по 13 августа. Этот турнир станет последним для Болта. В феврале он объявил о том, что завершит профессиональную карьеру после соревнований в Великобритании.





Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ямаец — рекордсмен мира в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).