Гэтлин победил Болта на его последней стометровке в карьере

6 августа 2017, 07:54

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира.

Ямайский спринтер Усэйн Болт занял третье место в забеге на 100 метров на чемпионате мира в Лондоне. Об этом сообщает «Лента.ру».

Финальный забег состоялся в субботу, 5 августа. Болт преодолел дистанцию за 9,95 секунд. Первым к финишу пришел американец Джастин Гэтлин, пробежавший дистанцию за 9,92 секунд. Второе место занял Кристиан Коулмен с результатом в 9,94 секунд.

Чемпионат мира проходит в Лондоне с 4 по 13 августа. Этот турнир станет последним для Болта. В феврале он объявил о том, что завершит профессиональную карьеру после соревнований в Великобритании.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ямаец — рекордсмен мира в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

Фото: Kai Pfaffenbach/ Reuters

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