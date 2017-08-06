В США теленок "воссоздал" образ лидера рок-группы Kiss
6 августа 2017, 08:19
Визитной карточкой коллектива стал характерный макияж музыкантов.
В американском городе Кервилл, штат Техас, обнаружили теленка, окрас морды которого напоминает сценический образ фронтмена рок-группы Kiss Джина Симмонса, передает РИА Новости.
Теленок по кличке Джини, согласно поступающей информации, родился на одном из местных ранчо 28 июля.
Ранее стало известно, что Симмонс решил запатентовать жест "коза". Музыкант утверждает, что он первым использовал характерную распальцовку – когда торчат только указательный и мизинец – в 1974 году в ходе тура Hotter That Hell.
Группа Kiss ведет свою историю с 1973 года. Визитной карточкой коллектива стал характерный макияж музыкантов — на лица артистов нанесена белая краска, поверх которой нарисованы различные узоры.
Фото: соцсети
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