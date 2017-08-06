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В США теленок "воссоздал" образ лидера рок-группы Kiss

6 августа 2017, 08:19

Визитной карточкой коллектива стал характерный макияж музыкантов.

В американском городе Кервилл, штат Техас, обнаружили теленка, окрас морды которого напоминает сценический образ фронтмена рок-группы Kiss Джина Симмонса, передает РИА Новости.

Теленок по кличке Джини, согласно поступающей информации, родился на одном из местных ранчо 28 июля.

​Ранее стало известно, что Симмонс решил запатентовать жест "коза". Музыкант утверждает, что он первым использовал характерную распальцовку – когда торчат только указательный и мизинец – в 1974 году в ходе тура Hotter That Hell.

Группа Kiss ведет свою историю с 1973 года. Визитной карточкой коллектива стал характерный макияж музыкантов — на лица артистов нанесена белая краска, поверх которой нарисованы различные узоры.

Фото: соцсети



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