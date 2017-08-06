Учёным удалось запечатлеть момент нападения акулы на камеру для подводной съёмки

Едва камера опустилась в воду, хищница длиной почти четыре метра набросилась на неё и ухватила своими страшными зубами.

Сотрудникам Массачусетского отделения морского рыболовства удалось снять на подводную камеру уникальные кадры — момент атаки белой акулы, передает Life.ru





Съёмки проводились в Атлантическом океане. Едва камера опустилась в воду, хищница длиной почти четыре метра набросилась на неё и ухватила своими страшными зубами. К счастью, техника устояла, благодаря чему в распоряжении учёных оказалась столь интересная запись.





Белая акула — одна из самых больших хищных рыб на нашей планете. Считается, что это наиболее опасный для человека вид акул. Ежегодно регистрируется несколько случаев нападения на человека, и примерно каждый четвёртый из них заканчивается летальным для жертвы исходом. По оценкам учёных, белая акула находится на грани исчезновения, а на Земле насчитывается не более 3500 особей.







