Учёным удалось запечатлеть момент нападения акулы на камеру для подводной съёмки
6 августа 2017, 08:45
Едва камера опустилась в воду, хищница длиной почти четыре метра набросилась на неё и ухватила своими страшными зубами.
Сотрудникам Массачусетского отделения морского рыболовства удалось снять на подводную камеру уникальные кадры — момент атаки белой акулы, передает Life.ru.
Съёмки проводились в Атлантическом океане. Едва камера опустилась в воду, хищница длиной почти четыре метра набросилась на неё и ухватила своими страшными зубами. К счастью, техника устояла, благодаря чему в распоряжении учёных оказалась столь интересная запись.
Белая акула — одна из самых больших хищных рыб на нашей планете. Считается, что это наиболее опасный для человека вид акул. Ежегодно регистрируется несколько случаев нападения на человека, и примерно каждый четвёртый из них заканчивается летальным для жертвы исходом. По оценкам учёных, белая акула находится на грани исчезновения, а на Земле насчитывается не более 3500 особей.
Фото: fishki.net
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