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В Бельгии заявили, что знали о ядовитых яйцах ещё в июне

6 августа 2017, 09:33

С прилавков магазинов и со складов в Германии, Нидерландах и Бельгии изъяли миллионы куриных яиц.

Бельгийцы начали проводить собственное расследование, а об опасных яйцах решили никому не сообщать до его завершения, сообщает Life.ru.

Правительство Бельгии ещё в июне знало о том, что яйца с голландских птицеферм могут быть заражены инсектицидом. Об этом рассказала пресс-секретарь Агентства по безопасности пищевых продуктов страны Катрин Стрэгье.

— Мы действительно знали, что с начала июня существует потенциальная проблема с фипронилом в птицеводстве. Мы немедленно приступили к расследованию и проинформировали прокурора, поскольку здесь был вопрос возможного мошенничества, — пояснила Стрэгье, не уточнив, впрочем, о каком мошенничестве идёт речь.

При этом бельгийские чиновники решили никому не рассказывать о потенциально опасных яйцах до завершения расследования.

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт выразил обеспокоенность в связи с этими откровениями и намерен побеседовать со своим бельгийским коллегой в понедельник, 7 августа.

Напомним, с прилавков магазинов и со складов в Германии, Нидерландах и Бельгии изъяли миллионы куриных яиц после того, как в их составе обнаружился высокий уровень токсичного вещества фипронила.

Фото: © РИА Новости

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