Трёхлетняя дочь Криса Брауна запустила собственную линию одежды
6 августа 2017, 09:41
В настоящее время девочка работает личным помощником своей мамы — модельера Ниа Гузман.
Дочь американского хип-хоп-исполнителя Криса Брауна и стилиста Ниа Гузман — трёхлетняя Роялти запустила собственную линию одежды для детей. Как сообщает портал TMZ, все вещи созданы в стиле унисекс, передает Life.ru.
Отмечается, в линейке представлены платья, брюки, футболки, обувь, головные уборы и многое другое. Все предметы рассчитаны на детей до пяти лет. В одежде преобладают изображения монстров, драконов и других вымышленных персонажей.
Фото: соцсети
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