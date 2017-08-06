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Трёхлетняя дочь Криса Брауна запустила собственную линию одежды

6 августа 2017, 09:41

В настоящее время девочка работает личным помощником своей мамы — модельера Ниа Гузман.

Дочь американского хип-хоп-исполнителя Криса Брауна и стилиста Ниа Гузман — трёхлетняя Роялти запустила собственную линию одежды для детей. Как сообщает портал TMZ, все вещи созданы в стиле унисекс, передает Life.ru.

Отмечается, в линейке представлены платья, брюки, футболки, обувь, головные уборы и многое другое. Все предметы рассчитаны на детей до пяти лет. В одежде преобладают изображения монстров, драконов и других вымышленных персонажей.

Фото: соцсети

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