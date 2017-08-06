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Дочь Барака Обамы оторвалась на музыкальном фестивале в Чикаго

6 августа 2017, 10:00

Девушка регулярно появляется на снимках папарацци — танцующей тверк, курящей и валяющейся в траве.

Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы 18-летняя Малия повеселилась на музыкальном фестивале Lollapalooza в Чикаго. Снимки танцующей девушки опубликовал портал TMZ, передает Life.ru.

Ранее Малия не раз появлялась на снимках папарацци. Так, летом прошлого года она оторвалась под хип-хоп и станцевала друзьям тверк. А позже американские СМИ опубликовали видео, на котором Малия изображена с сигаретой в руках. Тогда журналисты заподозрили, что девушка курит марихуану, и назвали это "новым дном" для дочери Барака Обамы.

В этом году девушка решила повеселиться не хуже: она кувыркалась на земле и играла с подругой. Особенно ярко, отмечает TMZ, Малия реагировала на песни группы The Killers.



Фото: скриншот

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