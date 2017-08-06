Дочь Барака Обамы оторвалась на музыкальном фестивале в Чикаго

Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы 18-летняя Малия повеселилась на музыкальном фестивале Lollapalooza в Чикаго. Снимки танцующей девушки опубликовал портал TMZ, передает Life.ru.





Ранее Малия не раз появлялась на снимках папарацци. Так, летом прошлого года она оторвалась под хип-хоп и станцевала друзьям тверк. А позже американские СМИ опубликовали видео, на котором Малия изображена с сигаретой в руках. Тогда журналисты заподозрили, что девушка курит марихуану, и назвали это "новым дном" для дочери Барака Обамы.





В этом году девушка решила повеселиться не хуже: она кувыркалась на земле и играла с подругой. Особенно ярко, отмечает TMZ, Малия реагировала на песни группы The Killers.











