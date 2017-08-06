Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Власти Франции насчитали в стране 270 джихадистов с опытом боевых действий

6 августа 2017, 10:28

Из находящихся сейчас в стране бывших боевиков, 54 — несовершеннолетние.

Глава МВД Франции Жерар Коломб заявил о пребывании в стране 271 человека с опытом боевых действий на стороне исламистских формирований в Сирии и Ираке. Об этом он заявил в интервью Le Journal du Dimanche, сообщает Лента.ру.

Коломб указал, что всего в Сирию и Ирак направились около 700 граждан республики. При этом он затруднился сказать, сколько джихадистов с французским паспортом погибло в боях.

По информации Коломба, из находящихся сейчас в стране бывших боевиков, 54 — несовершеннолетние. Некоторые из них уже находятся под стражей. Также он отметил, что в стране существует очень высокая вероятность повторения террористических атак.

21 июля The Guardian сообщила о списке Интерпола, содержащим 173 потенциальных боевика террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые могут устроить террористические акты в Европе. Перечень потенциальных смертников был составлен американскими разведчиками благодаря данным, которые они получили из Сирии и Ирака. Далее эта информация была передана ФБР, а оттуда в Интерпол.

14 июля 2016 года в Ницце после салюта в честь Дня взятия Бастилии выходец из Туниса Мохамед Лауэеж Булель, управляя грузовиком, выехал на городскую набережную. По свидетельствам очевидцев, водитель намеренно направлял машину на людей и совершал наезды на пешеходов. Погибли 84 человека. Полицейские застрелили находившегося за рулем преступника.

13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов. Смертники устроили ряд взрывов, в том числе у стадиона «Стад де Франс», открыли стрельбу по посетителям нескольких ресторанов и захватили заложников в концертном зале «Батаклан». Жертвами скоординированных нападений стали 130 человек, более 350 пострадали.

7 января 2015 года на редакцию Charlie Hebdo в Париже напали трое вооруженных людей. При теракте погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания. Поводом для теракта стала публикация на обложке журнала карикатуры на пророка Мухаммеда.

Фото: Regis Duvignau / Reuters

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...