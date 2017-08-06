СМИ: пленный террорист рассказал о подготовке боевиков для атак в Европе

Как пишет газета Times, тайная ячейка носит название "Аль-Кхарса". Вступившие в нее европейцы проходят жесткое обучение в секретном лагере в Сирии, после чего отправляются на родину. В рамках курса будущие террористы учатся собирать бомбы и подвергаются идеологической накачке.

Помимо этой программы в ячейке также существует специальный центр по работе с потенциальными террористами в самой Европе.





"Иногда иностранцы приезжают в Сирию и тренируются для специальных миссий. Потом они сами осуществляют теракты. Другие — это спящие ячейки в Европе, которые хотят присоединиться к ИГ* здесь, но не могут. Они остаются в своих странах и контактируют… и когда они готовы, то организуют взрывы", — рассказал пленный.





Как пишет газета, за два с половиной года пребывания в рядах ИГ* боевик насчитал около 50 выходцев из Германии, Франции, Бельгии и Британии, которые успешно закончили обучение в секретном подразделении.



