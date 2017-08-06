Ведущего Fox News отстранили от работы за аморальные фотографии
6 августа 2017, 12:07
Уточняется, что Боллинг направил свои коллегам фотографии «непристойной» части тела.
Ведущий телеканала Fox News Эрик Боллинг был отстранен от работы за неподобающее поведение, сообщает Газета.ру.
Уточняется, что Боллинг направил свои коллегам фотографии «непристойной» части тела.
Телеканал проводит расследование по данному факту.
Ранее ведущая новогодних выпусков телеканала CNN и актриса комедийного жанра Кэти Гриффин в твиттере извинилась за снимки, на которых она позировала с муляжом отсеченной головы президента США Дональда Трампа.
Фото: Raw Story
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