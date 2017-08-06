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Китай призвал все страны к возобновлению переговоров с КНДР

6 августа 2017, 12:45

Северная Корея вышла из переговоров в 2009 году в знак протеста против международного осуждения запуска ракеты дальнего действия.

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал все стороны, участвующие в ядерном споре вокруг Северной Кореи, вернуться за стол переговоров и найти решение, которое позволило бы стабилизировать обстановку в регионе. Об этом он заявил после голосования в Совете Безопасности ООН о введении новых санкций, передает Life.ru.

— Цель состоит в том, чтобы найти решение ядерного вопроса путём переговоров, пока не будут достигнуты денуклеаризация полуострова и стабильность, — сказал глава китайского МИД.

Северная Корея вышла из переговоров в 2009 году в знак протеста против международного осуждения запуска ракеты дальнего действия. В прошлом месяце Пхеньян произвёл запуск двух баллистических ракет, способных достичь материковой части США.

Напомним, 5 августа Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение новых экономических санкций в отношении КНДР. Предложенный Соединёнными Штатами документ поддержали даже союзники Северной Кореи — Китай и Россия.

Фото: REUTERS

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