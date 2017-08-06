Китай призвал все страны к возобновлению переговоров с КНДР
6 августа 2017, 12:45
Северная Корея вышла из переговоров в 2009 году в знак протеста против международного осуждения запуска ракеты дальнего действия.
Министр иностранных дел Китая Ван И призвал все стороны, участвующие в ядерном споре вокруг Северной Кореи, вернуться за стол переговоров и найти решение, которое позволило бы стабилизировать обстановку в регионе. Об этом он заявил после голосования в Совете Безопасности ООН о введении новых санкций, передает Life.ru.
— Цель состоит в том, чтобы найти решение ядерного вопроса путём переговоров, пока не будут достигнуты денуклеаризация полуострова и стабильность, — сказал глава китайского МИД.
Северная Корея вышла из переговоров в 2009 году в знак протеста против международного осуждения запуска ракеты дальнего действия. В прошлом месяце Пхеньян произвёл запуск двух баллистических ракет, способных достичь материковой части США.
Напомним, 5 августа Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение новых экономических санкций в отношении КНДР. Предложенный Соединёнными Штатами документ поддержали даже союзники Северной Кореи — Китай и Россия.
Фото: REUTERS
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871782-1b95e471752d83d1156267ab1e723d3e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...