EXPO 2017: анонс мероприятий на 7 августа

В понедельник, 7 августа в 11:00 состоится церемония празднования Национального дня Доминиканской Республики в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, передает Zakon.kz.





В мероприятии примут участие заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, а также Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Доминиканской Республики Иса Конте Антонио.





Культурная программа обещает ряд сюрпризов. В том числе выступление обладателя музыкальной премии «ГРЕММИ» - Санди Габриеля. Доминиканский композитор, саксофонист и продюссер традиционного стиля «меренга» является основателем и директором джазового ансамбля «PP Group». Одними из его крупных проектов являются такие тацинские исполнители: как Хуан Луис Герра , Мишель Камило , Эммануэль , Виктор Виктор , Ли Ритенур, Гаренекс Акино, Juan Франциско Ордонез , Гонсало Рубалькаба и Чичи Перальта.





По окончанию культурной программы все желающие смогут принять участие в параде к плазе Латинской Америки, где представлена экспозиция Доминиканской Республики.





Вместе с тем, в 14:30 час. в Медиа Центре состоится пресс-конференция с участием официальной делегации Доминиканской Республики. Журналистам будет представлена возможность получить ответы на все интересующие вопросы в сфере торговли, инвестиций, туризма и культуры.



