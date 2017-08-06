В Алматы из-за порыва водовода временно ограничено движение в сторону спецЦОНа

Вместе с тем, часть шоссе, ведущая в сторону города, функционирует в обычном режиме.

В Алматы из-за порыва водовода на участке близ пересечения улиц Момыш улы - Акын Сара в минувшее воскресенье временно ограниченно движение по направлению к спецЦОНу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.





Ограничительные меры городские службы ввели в связи с подтоплением дорожного сегмента, вызванного утечкой воды из магистральной трубы диаметром 1000 мм.





Вместе с тем, часть шоссе, ведущая в сторону города, функционирует в обычном режиме.













По предварительным данным, причина возникновения нештатной ситуации - изношенность водовода, эксплуатируемого с 1980 года.





В ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 60 специалистов ГКП "Холдинг Алматы су" и других коммунальных служб, использующих более 30 единиц техники.





Как пояснили в ГКП, проблемный сегмент водопровода был заменён в течение нескольких часов.





Открытие движения для автотранспорта ожидается на днях после проведения гидравлических испытаний водовода и полного восстановления покрытия проезжей части.