В Алматы из-за порыва водовода временно ограничено движение в сторону спецЦОНа
6 августа 2017, 14:52
Вместе с тем, часть шоссе, ведущая в сторону города, функционирует в обычном режиме.
В Алматы из-за порыва водовода на участке близ пересечения улиц Момыш улы - Акын Сара в минувшее воскресенье временно ограниченно движение по направлению к спецЦОНу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.
Ограничительные меры городские службы ввели в связи с подтоплением дорожного сегмента, вызванного утечкой воды из магистральной трубы диаметром 1000 мм.
Вместе с тем, часть шоссе, ведущая в сторону города, функционирует в обычном режиме.
По предварительным данным, причина возникновения нештатной ситуации - изношенность водовода, эксплуатируемого с 1980 года.
В ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 60 специалистов ГКП "Холдинг Алматы су" и других коммунальных служб, использующих более 30 единиц техники.
Как пояснили в ГКП, проблемный сегмент водопровода был заменён в течение нескольких часов.
Открытие движения для автотранспорта ожидается на днях после проведения гидравлических испытаний водовода и полного восстановления покрытия проезжей части.
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