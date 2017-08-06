Despacito по-казахски: Певец снял пародию на знаменитую песню
6 августа 2017, 15:07
Всего за несколько часов, видео набрало больше 60 тысяч просмотров.
Пародия на знаменитый трек Despacito взрывает Казнет, передает Zakon.kz.
Всего за несколько часов, видео набрало больше 60 тысяч просмотров.
Автором видео стал исполнитель Шыныбек Рахмаш. Он спел песню в стиле звезд казахстанской эстрады.
Напомним, музыкальный клип на совместное произведение Луиса Фонси и Daddy Yankee «Despacito» стал самым просматриваемым в истории на YouTube.
Фото: скриншот
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