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Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в Костанайской области в сентябре

6 августа 2017, 15:35

Череп Кейки батыра, около столетия находившийся на чужой земле, вернулся на родину. Сейчас идет строительство мавзолея.

Завершается строительство мавзолея Кейки батыра. Об этом сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе встречи с известными деятелями родом из Костанайского и Тургайского регионов, передает МИА «Казинформ».

«Череп Кейки батыра, около столетия находившийся на чужой земле, вернулся на родину. Сейчас идет строительство мавзолея. В сентябре на территории Амангельдинского района, в городе Аркалыке, в соответствии с поручением Президента, в связи с церемонией захоронения черепа Кейки батыра пройдет ряд мероприятий. Эти мероприятия пройдут под руководством Министерства культуры и спорта РК. Мы также будем в них участвовать. В целом, строительство мавзолея близко к завершению», - сказал А.Мухамбетов.

Фото: Казинформ


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