В Дубае загорелся второй за неделю небоскреб

Экстренные службы локализовали огонь за несколько минут. Жители небоскреба были эвакуированы на время тушения, но им уже разрешили вернуться в свои квартиры.

По данным газеты, загорелся балкон на одном из последних этажей здания. Причины пожара не уточняются.

В пятницу пожар произошел в дубайском небоскребе Torch ("Факел").

A minor fire which started on a balcony of Tiger Tower in the Marina was swiftly controlled by Dubai Civil Defence#tigertower#DCDpic.twitter.com/g5ToT8QsB3