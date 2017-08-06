Грунт провалился возле АвтоЦОНа Алматы
6 августа 2017, 16:30
Причиной стал масштабный прорыв водопровода.
В городе Алматы провалился грунт на оживленной трассе, передает Казинформ.
Земля ушла из-под ног в районе пересечения улиц Момышулы и Акын Сара на дороге, ведущей к АвтоЦОНу.
В городском акимате рассказали, что причиной стал масштабный прорыв водопровода.
«Городские службы уже ввели ограничения в дорожном движении в связи с подтоплением дорожного сегмента, вызванного утечкой воды из магистральной трубы диаметром 1000 мм. Вместе с тем часть шоссе, ведущая в сторону города, функционирует в обычном режиме. «По предварительным данным, причина возникновения нештатной ситуации - изношенность водовода, эксплуатируемого с 1980 года», - рассказали в пресс-службе акимата Алматы.
В ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 60 специалистов ГКП «Холдинг Алматы су» и других коммунальных служб, использующих более 30 единиц техники.
Как пояснили в ГКП, трубу, которую прорвало, оперативно заменили в течение нескольких часов. Коммунальные и дорожные службы обещают восстановить обвалившуюся часть дороги на днях, после проведения гидравлических испытаний водовода и полного восстановления покрытия проезжей части.
Альберт Ахметов.
Фото: inform.kz.
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