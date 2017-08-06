Скульптор создал ангела из 100 тысяч ножей, которые использовали во время насилия

Ангела он хотел подарить британскому правительству, но те восприняли эту идею негативно, объясняя это тем, что таким образом Соединённое Королевство будет выставлено в дурном свете.

В Великобритании появилась гигантская скульптура ангела, полностью построенная из ножей. Своей работой скульптор Альфи Редли хотел выразить память жертвам, пострадавшим от повышенного насилия в Соединённом Королевстве, и наконец донести до правительства, что это настоящая проблема, пишет пишет Life





Создатель ангела Альфи Редли потратил два года на проектирование и сотворение скульптуры.













Ангел высотой восемь метров полностью состоит из 100 тысяч ножей разных размеров и форм.













Все ножи скульптор собрал в качестве пожертвований для своей работы.













Некоторые из них были когда-то орудиями преступлений, на которых выгравированы имена жертв насилия.













Часть из орудий была взята из полицейских участков, а остальные отдал Британский центр металлообработки в Шропшире, который инициировал программу "Спаси жизнь — сдай свой нож", благодаря которой люди могли анонимно пожертвовать свои ножи в проект.













Скульптор тщательно очищал ножи от ржавчины и следов преступлений, а также затупливал каждый из них, чтобы убедиться, что никто из зрителей не поранится.













Своей работой Редли хотел напомнить, что количество жертв от насильственных преступлений с применением холодного оружия только растёт с каждым годом.













Ангела он хотел подарить британскому правительству, но те восприняли эту идею негативно, объясняя это тем, что таким образом Соединённое Королевство будет выставлено в дурном свете.













В настоящее время Редли обращается с ходатайством о том, чтобы поставить скульптуру на Трафальгарской площади в Лондоне. Таким образом автор хочет, чтобы о проблеме насилия узнало как можно больше людей.







