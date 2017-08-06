Скульптор создал ангела из 100 тысяч ножей, которые использовали во время насилия
6 августа 2017, 16:43
Ангела он хотел подарить британскому правительству, но те восприняли эту идею негативно, объясняя это тем, что таким образом Соединённое Королевство будет выставлено в дурном свете.
В Великобритании появилась гигантская скульптура ангела, полностью построенная из ножей. Своей работой скульптор Альфи Редли хотел выразить память жертвам, пострадавшим от повышенного насилия в Соединённом Королевстве, и наконец донести до правительства, что это настоящая проблема, пишет Life.
Создатель ангела Альфи Редли потратил два года на проектирование и сотворение скульптуры.
Ангел высотой восемь метров полностью состоит из 100 тысяч ножей разных размеров и форм.
Все ножи скульптор собрал в качестве пожертвований для своей работы.
Некоторые из них были когда-то орудиями преступлений, на которых выгравированы имена жертв насилия.
Часть из орудий была взята из полицейских участков, а остальные отдал Британский центр металлообработки в Шропшире, который инициировал программу "Спаси жизнь — сдай свой нож", благодаря которой люди могли анонимно пожертвовать свои ножи в проект.
Скульптор тщательно очищал ножи от ржавчины и следов преступлений, а также затупливал каждый из них, чтобы убедиться, что никто из зрителей не поранится.
Своей работой Редли хотел напомнить, что количество жертв от насильственных преступлений с применением холодного оружия только растёт с каждым годом.
Ангела он хотел подарить британскому правительству, но те восприняли эту идею негативно, объясняя это тем, что таким образом Соединённое Королевство будет выставлено в дурном свете.
В настоящее время Редли обращается с ходатайством о том, чтобы поставить скульптуру на Трафальгарской площади в Лондоне. Таким образом автор хочет, чтобы о проблеме насилия узнало как можно больше людей.
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