Казахстан проиграл матч за 3 место на футбольном турнире в Астане
6 августа 2017, 16:58
За первое место спорят Сборная звёзд и Россия.
Команда звёзд футбола прошлых лет Казахстана проиграла Португалии в матче за третье место турнира EXPO 2017 Football Cup. Игра закончилась со счётом 7:13, передаёт Казинформ.
Португальцы вышли с серьезным настроем и на первых же секундах забили гол. Отличился Фернанду Мейра. На 5-й минуте Луиш Мигель отправил второй мяч в ворота Даниила Рихарда. Меньше чем через минуту Андрей Финонченко сократил отставание.
До конца первого тайма португальцы Жозе Домингеш, Нуну Асиш, Нуну Манише и Фернанду Мейра довели счёт до 7:1.
Второй отрезок игры также начался с гола в ворота Казахстана от Луиша Мигеля. После восьмого пропущенного мяча казахстанцы собрались и три раза обошли голкипера Португалии. Отличись Мурат Тлешев, Андрей Карпович и Максим Самченко.
После 32-й минуты матча начался настоящий парад голов. По два мяча забили Педру Мендеш, Андрей Карпович, Нуну Манише и один - Нуну Асиш.
За несколько минут до конца игры форвард карагандинского «Шахтера» Андрей Финонченко реализовал пенальти.
Ранее в борьбе за пятое место Италия переиграла Германию. За первое место спорят Сборная звёзд и Россия.
Анеля Касымова.
Фото: sportplace.ru.
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