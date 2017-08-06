Казахстан проиграл матч за 3 место на футбольном турнире в Астане

За первое место спорят Сборная звёзд и Россия.

Команда звёзд футбола прошлых лет Казахстана проиграла Португалии в матче за третье место турнира EXPO 2017 Football Cup. Игра закончилась со счётом 7:13, передаёт передаёт Казинформ





Португальцы вышли с серьезным настроем и на первых же секундах забили гол. Отличился Фернанду Мейра. На 5-й минуте Луиш Мигель отправил второй мяч в ворота Даниила Рихарда. Меньше чем через минуту Андрей Финонченко сократил отставание.





До конца первого тайма португальцы Жозе Домингеш, Нуну Асиш, Нуну Манише и Фернанду Мейра довели счёт до 7:1.





Второй отрезок игры также начался с гола в ворота Казахстана от Луиша Мигеля. После восьмого пропущенного мяча казахстанцы собрались и три раза обошли голкипера Португалии. Отличись Мурат Тлешев, Андрей Карпович и Максим Самченко.





После 32-й минуты матча начался настоящий парад голов. По два мяча забили Педру Мендеш, Андрей Карпович, Нуну Манише и один - Нуну Асиш.





За несколько минут до конца игры форвард карагандинского «Шахтера» Андрей Финонченко реализовал пенальти.





Ранее в борьбе за пятое место Италия переиграла Германию. За первое место спорят Сборная звёзд и Россия.





Анеля Касымова.



