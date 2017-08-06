Женщина и ребенок стали жертвами ДТП из-за лопнувшего колеса на трассе
6 августа 2017, 17:45
Пострадали 11 человек.
Два человека погибли, более десяти пострадали в аварии в результате столкновения автомобилей на трассе возле города Акколь, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе ДВД Акмолинской области.
По информации пресс-службы, авария произошла шестого августа около 11 часов утра в районе заправки возле города Акколь.
Джип ехал в направлении Астаны по трассе Кокшетау — Астана, когда у джипа произошел выстрел колеса. В результате джип столкнулся с миниавтобусом Toyota HiAce, в котором находились пассажиры.
"В результате ДТП двое погибли — это супруга водителя Toyota HiAce 1983 года рождения и несовершеннолетний 2006 года рождения", — рассказал собеседник агентства по телефону.
Пострадали 11 человек, их доставили в Аккольскую центральную районную больницу с различными травмами. Водитель джипа не пострадал.
По данному факту возбуждено досудебное производство по статье 345 часть 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены экспертизы.
Фото: Sputnik / Андрей Стенин.
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