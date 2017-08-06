Гитарист Rolling Stones рассказал о борьбе с раком лёгких

Музыкант культовой группы отправился на плановый осмотр ко врачу, когда тот поставил ему страшный диагноз — рак лёгких. Известие не слишком удивило Вуда — по его словам, он не делал рентген с 2002 года, а его образ жизни всё это время был сильно далёк от здорового. Известно, что у Ронни были алкогольная и наркотическая зависимости, передает передает Life





От химиотерапии Ронни Вуд наотрез отказался, объяснив это тем, что не хочет остаться без своей пышной шевелюры ("Эти волосы никуда не денутся", — заявил он врачу). Вместо это 70-летний рокер согласился на операцию, которая, к счастью, прошла успешно.





— Я боролся с раком лёгких, около недели всё висело на волоске, могло случиться так, что для меня бы всё закончилось, — вспоминает музыкант о самых тяжёлых временах лечения.





По словам Вуда, его "молодая" семья — 39-летняя жена Салли и годовалые дочки-близнецы Грейси Джейн и Элис Роуз — стала для него настоящей опорой и поддержкой в этот нелёгкий период.





— Сейчас я в порядке. Но теперь я делаю проверку каждые три месяца, — рассказал рокер в интервью.



