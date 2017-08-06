Россия обыграла Сборную звёзд мира и стала чемпионкой Кубка ЭКСПО

6 августа 2017, 18:36

Третье место в турнире заняла Португалия, обыгравшая Казахстан со счётом 7:13.

Команда звёзд футбола прошлых лет России выиграла международный турнир EXPO 2017 Football Cup, передаёт Казинформ.

В финальной встрече россияне встретились со Сборной звёзд мира. Команда с такими именами, как Эрнан Креспо, Яри Литманен, Христо Стоичков, Жан-Пьер Папен, проиграла со счётом 7:4.

Игра оказалось интересной тем, что трое футболистов оформили дубли. По два гола забили Винсан Кандела (Франция), Евгений Алдонин и Виктор Булатов. Также в матче отличись Дмитрий Сенников, Азамат Абдураимов (Узбекистан) и Яри Литманен (Финляндия).

Третье место в турнире заняла Португалия, обыгравшая Казахстан со счётом 7:13.

Напомним, международный турнир EXPO 2017 Football Cup организован в рамках выставки «ЭКСПО-2017». Проект аналогичен ежегодному московскому «Кубку легенд», в котором принимают участие футбольные кумиры прошлых лет, недавно завершившие свою карьеру. Такое масштабное спортивное событие впервые проходит в столице Казахстана.

Анеля Касымова.

Фото: kaznews.kz.

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