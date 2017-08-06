В Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание. Они прошли в атмосфере массовых протестов, которые привели к человеческим жертвам.

В Венесуэле произошло нападение на военную базу, несколько человек арестованы. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника, передает РИА Новости.





По словам первого вице-президента правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, "террористическое" нападение произошло на военной базе Парамакай (Paramacay). Кабельо написал в Twitter, что военные предприняли оперативные меры, чтобы взять ситуацию на базе под контроль.





​По данным агентства, ранее появилось видео, на котором небольшая группа людей в военной форме заявляет о восстании в штате Карабобо на севере страны. Некоторые из них держали в руках автоматы. Один из мужчин на видеозаписи, назвавшийся капитаном Хуаном Кагварипано, заявил, что любое подразделение, которое не согласится с их призывом к восстанию, будет объявлено военной целью.





В прошлое воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Инициатива созыва собрания принадлежит президенту Николасу Мадуро. Оппозиция не признала выборы, заявив, что учредительное собрание надо созывать через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, которые привели к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120 человек.



