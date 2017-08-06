В Нигерии при стрельбе в католической церкви погибли не менее 12 человек

В церковь ворвались пять человек в масках и открыли огонь по прихожанам.

По меньшей мере 12 человек стали жертвами стрельбы в католической церкви на юго-западе Нигерии. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на медиков, передает Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на медиков, передает РИА Новости





"На данный момент подтверждена смерть 12 человек… еще нескольким оказывается медицинская помощь", — заявил сотрудник больницы, куда доставили пострадавших.





Стрельба произошла в воскресенье утром в городе Осубулу. По словам очевидца, в церковь ворвались пять человек в масках и открыли огонь по прихожанам. Однако представитель полиции сообщил, что нападавший действовал в одиночку.



