За долг в 240 миллионов казахстанец остался без всего заработанного имущества

Семейский предприниматель в течение трех лет различными способами уклонялся от выплаты налогов, в результате чего в бюджет не поступило 238 594 990 тенге, сообщает сообщает BNews.kz





Три года владелец ТОО «СемейПластКом» использовал различные способы, чтобы не платить налоги. Чаще всего предприятие искусственно завышало затратную часть, и в бухгалтерских документах множились фиктивные счета-фактуры о приобретении товаров, услуг или работ от других организаций.





«С целью завуалирования следов преступления, с 2013 года по 2015 год он умышленно вносил заведомо искаженные данные в официальные налоговые декларации относительно величины доходов и расходов, учитываемых при исчислении налогов, с целью сокрытия фактического полученного дохода предприятия за указанный период, путем искусственного увеличения расходов», - пояснил судья суда №2 г.Семей Тулеген Султанов.





К примеру, в 2013 году предприниматель необоснованно отнес на вычеты сумму транспортных расходов по мнимым взаиморасчетам с поставщиками. В 2014 году он стал использовать свое лжепредприятие в качестве мнимого поставщика. Счета-фактуры выписывались без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. В итоге владелец компании «СемейПластКом» не выплатил в бюджет ни корпоративный подоходный налог, ни налог на добавленную стоимость.





Схема продолжала работать, «экономя» предпринимателю внушительные суммы. В 2015 году он вновь использовал счета-фактуры без фактического выполнения работ и необоснованно отнес на вычеты сумму транспортных расходов по мнимым взаиморасчетам с поставщиками.





При этом предприятие активно участвовало в госзакупках, оказывая услуги отделам строительства и ЖКХ города Семей, а также отделам ЖКХ города Курчатов, Шемонаихинского и Бородулихинского районов ВКО. Однако это, как и взаиморасчеты, не было отражены в совокупном и облагаемом доходе, и соответственно налоги также не были выплачены.





В общей сложности за три года предприниматель не выплатил в бюджет 238 594 990 тенге. Решением суда его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Но предпринимателю отчасти повезло.





«Суд учел, что он ранее не судим, женат, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей в возрасте 7, 9 и 15 лет, положительно характеризуется по месту проживания и работы, вину признал, чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении, что признается смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами. На день введения Закона об амнистии ему уже исполнилось 62 года, он совершил преступление средней тяжести, поэтому подлежит освобождению от основного наказания», - сообщили в суде.





Тем не менее, преступление не останется безнаказанным. Решением суда предприниматель обязан возместить государству 238 594 990 тенге, а также выплатить государственную пошлину в размере 7 157 847 тенге и судебные процессуальные издержки в сумме 56 174 тенге. Бизнесмен остался без всего имущества – земельные участки, промышленно-производственные сооружения, автомобили и спецтехника, а также доля в уставном капитале двух предприятий стали обеспечением заявленного иска.



